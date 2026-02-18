Proyectan Secretaria Ejecutiva

La película Secretaria Ejecutiva será proyectada este miércoles 18 de febrero a las 10:00 horas en la Casa de Cultura del barrio de San Miguelito, como parte del ciclo Antídoto contra las malas noticias, organizado por el Cineclub de Barrio.

Dirigida por Mike Nichols y estrenada en 1988, la película se sitúa en el entorno corporativo de Nueva York y sigue a Tess McGill, una secretaria que intenta abrirse paso en un espacio laboral dominado por jerarquías rígidas y dinámicas de poder. La historia aborda las aspiraciones profesionales, las tensiones de clase y los obstáculos que enfrentan las mujeres en el ámbito empresarial.