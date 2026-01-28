Renta un auto y arma tu propio tour por Guadalajara

Recorre Guadalajara y sus alrededores a tu ritmo rentando un auto y crea un viaje flexible, cómodo y lleno de experiencias memorables.

Si te preguntas qué hacer en Guadalajara hoy, una de las mejores decisiones es rentar un auto y diseñar un recorrido flexible que combine historia, arte, vida urbana y naturaleza, sin estar atado a horarios rígidos.

Viajar a tu ritmo te da la libertad de hacer paradas espontáneas, ajustar el plan sobre la marcha y llegar a lugares que suelen quedar fuera de los circuitos más concurridos.

Además, tener un auto te facilita salir de la ciudad y descubrir sus alrededores, desde pueblos con carácter propio hasta espacios naturales y propuestas gastronómicas que complementan la experiencia y te permiten conocer Guadalajara de una forma más cercana y genuina.

Guadalajara: historia, arte y vida urbana a tu ritmo

Empieza tu recorrido en Guadalajara y date el tiempo de conocerla desde adentro, sin prisas. Renta un auto desde el aeropuerto en alguna agencia confiable como Localiza y conduce directamente a tu hospedaje para instalarte con calma antes de salir a explorar la ciudad.

Para una estancia cómoda y bien ubicada, Hotel Demetria es una opción premium con diseño contemporáneo y atención personalizada, ideal si buscas una experiencia urbana sofisticada.

Otra alternativa es Casa Fayette, situada en la colonia Lafayette, perfecta para quienes valoran el confort, la privacidad y una conexión directa con la vida cultural de la ciudad.

El Centro Histórico es un excelente punto de partida para entender la esencia de Guadalajara. Camina por sus plazas amplias y visita la Catedral de Guadalajara. Recorre los alrededores con calma para apreciar fachadas, portales y balcones que reflejan distintas etapas del desarrollo arquitectónico de la ciudad.

A pocos pasos se encuentra el Teatro Degollado, un edificio emblemático donde puedes conocer su interior y comprender su relevancia en la vida cultural local. Continúa hacia la Plaza de Armas y la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, espacios que permiten acercarte a la historia de Jalisco a través de esculturas, inscripciones y monumentos dedicados a figuras clave de la región.

Después de este primer recorrido, conduce hacia el Instituto Cultural Cabañas, también conocido como Hospicio Cabañas. Dedica el tiempo necesario para recorrer sus patios, pasillos y salas, apreciando tanto la arquitectura del conjunto como los murales de José Clemente Orozco, que aportan una lectura profunda del contexto social y artístico del país.

Complementa la experiencia cultural con una visita al Museo de las Artes (MUSA), donde suelen presentarse exposiciones temporales de artistas nacionales e internacionales, lo que permite tener una visión actual del panorama artístico.

Al final del día, explora zonas como Chapultepec y Providencia, ideales para caminar, observar galerías, librerías y cafés, y conectar con la vida urbana contemporánea. Si buscas un espacio para relajarte, el Parque Metropolitano es una buena opción para bajar el ritmo y cerrar la jornada al aire libre antes de regresar al hotel.

Para la parte gastronómica, Guadalajara ofrece propuestas de alto nivel que complementan el recorrido. Alcalde del chef Paco Ruano, ofrece un menú degustación de 10 o 11 tiempos con enfoque en alta cocina mexicana.

Bruna, también es una gran alternativa, con una propuesta gastronómica que retoma sabores y tradiciones del gusto tapatío en un ambiente tranquilo y bien cuidado, ideal para cerrar el día con forma relajada. Después, regresa a tu hotel, descansa y prepárate para continuar el recorrido al día siguiente.

Zapopan: tradición viva y zonas modernas bien conectadas

Reserva un día completo para conocer Zapopan sin prisas. Desde Guadalajara el trayecto es corto y, al viajar en auto, moverte entre distintos puntos resulta sencillo y cómodo.

Comienza en el centro, recorre la plaza principal y entra a la Basílica de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Zapopan para apreciar con calma su arquitectura y entender la importancia histórica que tiene para la ciudad.

Más tarde, toma el auto y dirígete hacia zonas como Andares, donde el ambiente cambia por completo y predominan los espacios abiertos, la arquitectura contemporánea y un ritmo más relajado para caminar y observar.

Muy cerca se encuentran Puerta de Hierro y varias avenidas amplias que hacen fluido el traslado y permiten notar el crecimiento de la ciudad.

Para comer, hay opciones que valen la pena. Hueso tiene una propuesta de cocina mexicana contemporánea. Si te antoja algo del mar, La Docena Andares ofrece mariscos frescos y preparaciones simples que invitan a disfrutar la sobremesa.

Después, puedes seguir explorando la zona o volver tranquilamente a tu hotel, cerrando el día con la sensación de haber conocido Zapopan a fondo.

Tlaquepaque: color, arte y calles para caminar sin prisas

A unos 30 minutos en auto desde Guadalajara te espera Tlaquepaque, un lugar perfecto para dedicarle medio día o incluso una jornada completa si quieres recorrerlo con calma.

Llegar por tu cuenta te permite organizar mejor los tiempos, estacionarte cerca del centro y empezar el paseo sin prisas. Desde el primer momento notarás sus calles llenas de color, la arquitectura tradicional y el ambiente artístico que le da identidad al destino.

Caminar es la mejor forma de conocer Tlaquepaque. Avanza por andadores empedrados, observa las fachadas con detalles únicos y deja que el recorrido fluya sin un plan rígido.

En el camino encontrarás galerías, talleres y tiendas donde se aprecia el trabajo de artistas locales, además de plazas tranquilas ideales para sentarte un rato y disfrutar el entorno.

Contar con auto hace todo más sencillo, puedes llegar temprano, evitar las horas con más gente y regresar a Guadalajara cuando lo decidas o incluso seguir el camino hacia otro destino cercano para alargar un poco más el viaje.

Ajijic: paisajes, arte y ritmo pausado junto al lago

Conduce hacia Ajijic, a orillas del Lago de Chapala, y dedica el día a explorarlo sin prisas. El trayecto desde Guadalajara forma parte de la experiencia y prepara el ánimo antes de llegar.

Ya en el pueblo, comienza con una caminata por el malecón, uno de los paseos más agradables para apreciar el lago más grande de México, sentarte en restaurantes con terraza o incluso tomar un recorrido en lancha para ver el paisaje desde el agua.

Después, adéntrate en el centro histórico y recorre sus calles empedradas, donde las casas de adobe llenas de color conviven con murales que cuentan historias locales, como el conocido muro de los muertos frente a la parroquia.

En el camino encontrarás galerías de arte como Galería Di Paola, además de talleres y espacios creativos que reflejan el espíritu artístico de Ajijic.

Si buscas un plan más natural, puedes ir hacia El Tepalo, un sendero ideal para conectar con la montaña y, en temporada de lluvias, descubrir cascadas en medio del paisaje verde.

Otra opción distinta es optar por un paseo a caballo en la zona de La Floresta, una forma tranquila de recorrer la ribera y disfrutar el entorno desde otra perspectiva.

Armar un recorrido en auto por Guadalajara y sus alrededores te permite conocer cada destino con libertad y sin presiones.

Desde la riqueza cultural de Guadalajara, pasando por Zapopan y Tlaquepaque, hasta llegar a Ajijic, cada lugar aporta una experiencia distinta.

Contar con un vehículo desde el inicio facilita organizar tiempos, conectar zonas y disfrutar cada trayecto con calma.

La renta de autos en Guadalajara es una forma práctica de crear un viaje flexible, bien planeado y lleno de momentos que se quedan contigo.