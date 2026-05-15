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Cultura

SAYURI NAVARRO LLEVA A ESCENA CANTARES

En el duelo y la memoria son el punto de partida en este unipersonal

Por Estrella Govea

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
SAYURI NAVARRO LLEVA A ESCENA CANTARES

La puesta en escena Cantares, unipersonal de Sayuri Navarro, se presentará el próximo 19 de mayo a las 19:00 horas en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, la obra, producida por la compañía Iyari, teatro de la vida, presenta la historia de una hija que acompaña a su padre enfermo de cáncer durante sus últimos días de vida.

La dramaturgia parte de una experiencia personal de la autora y directora, quien comenzó a construir el texto desde la estancia de su padre en el hospital hace seis años. En entrevista, Sayuri Navarro explicó que la obra surgió ante la necesidad de mantener una conversación permanente con él y encontrar una forma de transitar el duelo a través del teatro. Días antes de la muerte de su padre, le pidió autorización para crear una obra donde pudieran hacer todo aquello que ya no alcanzaron a vivir juntos.

Dentro de la propuesta escénica, la obra integra distintos elementos sonoros y visuales que acompañan el recorrido de la protagonista. La experiencia inicia desde el lobby con entrevistas a hijas que hablan sobre sus padres y un espacio donde el público puede responder una pregunta relacionada con sus propios recuerdos. Posteriormente, la actriz ofrece mezcal mientras suenan canciones que escuchaba su padre, antes de dar paso al relato sobre el diagnóstico, la enfermedad y la ausencia.

En escena, Navarro recurre a proyecciones, textos y un dispositivo vocal que modifica su voz para confrontar distintos momentos de la historia. La creadora señaló que la obra busca colocar la muerte desde una perspectiva humana y explorar cómo cambia la identidad de una hija tras la pérdida del padre. También aborda el proceso de enfrentar la soledad y reconstruir vínculos afectivos después de una despedida.

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Cantares recibió el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido 2024 y está recomendada para público mayor de 12 años. La autoría, dirección e interpretación están a cargo de Sayuri Navarro. El diseño de iluminación corresponde a Jaime Noguerón; la asistencia técnica a Alejandro Acosta; y la asistencia general a Ximena Mendoza e Isis Mendoza.

Durante el proceso de montaje, la autora también enfrentó el reto de dirigir e interpretar la obra al mismo tiempo. Comentó que encarnar esta historia en escena le permitió comprender la ausencia de su padre desde otro lugar y reconocer cómo el duelo modifica la vida cotidiana. A partir de esa experiencia, Cantares plantea una reflexión sobre las formas en que las personas construyen memoria y resignifican sus vínculos después de la pérdida.

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