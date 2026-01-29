Tarde inglesa dedicada a Virginia Woolf
Sabor a té con Virginia Woolf será una tarde inglesa dedicada a la obra de Virginia Woolf se realizará este 29 de enero a las 18:00 horas en el Jardín Secreto, a un costado de la Biblioteca Pública Universitaria, como parte de las actividades culturales del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
La reunión propone una convivencia literaria con lecturas y piezas creadas a partir de la obra de la autora británica.
El encuentro toma la forma de una tarde de té en la que se combinan lectura en voz alta, comentarios críticos y ejercicios literarios preparados por estudiantes de los talleres de literatura. Margarita Díaz de León y Felipe Pérez Betancourt acompañan el programa con intervenciones que dialogan con los textos seleccionados y con los procesos creativos del alumnado.
Las y los estudiantes presentarán escritos propios y lecturas comentadas que parten de novelas, ensayos y fragmentos representativos de Woolf. Las piezas exploran temas como la vida cotidiana, la escritura, la memoria y la mirada femenina, a partir de los recursos narrativos que caracterizan a la autora y que han sido trabajados en los talleres.
Virginia Woolf fue una escritora, ensayista y editora británica, figura central del modernismo literario del siglo XX y miembro del Grupo de Bloomsbury. Su obra renovó la narrativa al priorizar la experiencia interior, la subjetividad y el tiempo psicológico, y abrió discusiones clave sobre la creación literaria y la condición de las mujeres.
La autora dejó una producción que incluye novelas como La señora Dalloway, Al faro, Orlando y Las olas, así como el ensayo Un cuarto propio, texto fundamental del pensamiento feminista. La actividad recupera estas líneas de trabajo para situarlas en diálogo con nuevas lecturas y ejercicios literarios desde el ámbito universitario.
