XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante
El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025 se prepara para su Gran Final este sábado.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, se dirige a la Gran Final este sábado 8, a las 19:00 horas, tras las dos primeras jornadas de eliminación que se llevaron a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.
Entre las obras que han participado desde el lunes a este jueves están: "Panóptico", de Mijail Rojas, "Danza Tumbada", de Dani Rodríguez, "ANTISOCIALES", de Geo Aburto y "Flores negras para Violeta", de Raúl Tamez.
Para la competencia hay 27 coreografías de trece estados (Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Yucatán, entre otros). Además, tiene tres categorías que son prueba de una voluntad de integrar artistas de diversas generaciones:
A) Trayectoria Consolidada, para artistas con una carrera de muchos años; B) Trayectoria en Consolidación, más cercano a las propuestas experimentales e interdisciplinarias; C) Trayectoria Emergente, proyectos arriesgados de artistas jóvenes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La Gran Final será en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.
no te pierdas estas noticias
XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante
El Universal
El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025 se prepara para su Gran Final este sábado.
"ALADDÍN Y la LÁMPARA MARAVILLOSA"
Estrella Govea
Con una producción de más de cien estudiantes del Tec de Monterrey Campus SLP, se presentará el 7, 8 y 9 de noviembre