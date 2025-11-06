XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, se dirige a la Gran Final este sábado 8, a las 19:00 horas, tras las dos primeras jornadas de eliminación que se llevaron a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Entre las obras que han participado desde el lunes a este jueves están: "Panóptico", de Mijail Rojas, "Danza Tumbada", de Dani Rodríguez, "ANTISOCIALES", de Geo Aburto y "Flores negras para Violeta", de Raúl Tamez.

Para la competencia hay 27 coreografías de trece estados (Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Yucatán, entre otros). Además, tiene tres categorías que son prueba de una voluntad de integrar artistas de diversas generaciones:

A) Trayectoria Consolidada, para artistas con una carrera de muchos años; B) Trayectoria en Consolidación, más cercano a las propuestas experimentales e interdisciplinarias; C) Trayectoria Emergente, proyectos arriesgados de artistas jóvenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Gran Final será en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.