logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025 se prepara para su Gran Final este sábado.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 08:40 p.m.
A
XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025, XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, se dirige a la Gran Final este sábado 8, a las 19:00 horas, tras las dos primeras jornadas de eliminación que se llevaron a cabo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Entre las obras que han participado desde el lunes a este jueves están: "Panóptico", de Mijail Rojas, "Danza Tumbada", de Dani Rodríguez, "ANTISOCIALES", de Geo Aburto y "Flores negras para Violeta", de Raúl Tamez.

Para la competencia hay 27 coreografías de trece estados (Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Yucatán, entre otros). Además, tiene tres categorías que son prueba de una voluntad de integrar artistas de diversas generaciones:

A) Trayectoria Consolidada, para artistas con una carrera de muchos años; B) Trayectoria en Consolidación, más cercano a las propuestas experimentales e interdisciplinarias; C) Trayectoria Emergente, proyectos arriesgados de artistas jóvenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Gran Final será en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante
XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante

XLII Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM llega a su punto culminante

SLP

El Universal

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025 se prepara para su Gran Final este sábado.

"ALADDÍN Y la LÁMPARA MARAVILLOSA"
"ALADDÍN Y la LÁMPARA MARAVILLOSA"

"ALADDÍN Y la LÁMPARA MARAVILLOSA"

SLP

Estrella Govea

Con una producción de más de cien estudiantes del Tec de Monterrey Campus SLP, se presentará el 7, 8 y 9 de noviembre

Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz
Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz

Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz

SLP

Estrella Govea

Charla "Todo depende del cristal con que se mira"
Charla "Todo depende del cristal con que se mira"

Charla "Todo depende del cristal con que se mira"

SLP

Estrella Govea