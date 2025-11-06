Charla “Todo depende del cristal con que se mira”

La charla en torno a la exposición “Todo depende del cristal con que se mira” del artista Alexis Mayel, con la participación del autor, acompañado por Valeria de Regil y el curador Ramón Portales, este jueves 6 de noviembre a las 18:30 horas, la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA).

La conversación de desarrollará en marco de la exposición inaugurada en la ultima edición del Festival Fotográfico Fotovisión, sobre los distintos modos de interpretar la realidad visual. Se abordarán temas sobre la mirada, la representación y las estrategias que las personas desarrollan para resignificar los espacios urbanos. La muestra, presenta relaciones entre el cuerpo y la ciudad, reconociendo estrategias que establecen sus habitantes para crear espacios donde el ejercicio físico se valora como actos simbólicos y emocionales, transformando a los lugares en sitios de afirmación y pertenencia.