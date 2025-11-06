Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz

En el marco del aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, el Museo Leonora Carrington llevará a cabo una lectura de poesía y biografía en homenaje a la escritora y pensadora novohispana, hoy jueves 6 de noviembre a las 19:00 horas en la Sala de las Musas.

El encuentro reunirá a un grupo de poetas potosinas y potosinos integrado por Irma del Ángel, Cinthia Hernández, María Emilia Reséndiz, Francisco Márquez López, Ademaida Garcilazo Ambriz, Gerardo López Gómez, Zoila Patrón Cantú y Teresa de la Fuente, quienes compartirán fragmentos de la vida y obra de Sor Juana, así como textos de su propia autoría inspirados en el legado literario de la autora del Siglo de Oro.