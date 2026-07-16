Indefendible > Otro revés

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Pues no quisiéramos adelantar vísperas, pero todo parece indicar que este día, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona hará un importante anuncio.

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Se dice, se comenta y ha trascendido que el mandatario podría anunciar su iniciativa para finalmente modificar o incluso echar abajo la llamada Ley Serrano y la cual, con el pretexto de regular el uso de la Inteligencia Artificial ocultaba una intentona de censurar a los medios de información.

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La iniciativa impulsada por el diputado del Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés generó un rechazo y hasta una franca repulsa pocas veces vista en la historia legislativa local.

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El ordenamiento es tan tramposo, ambiguo y confuso que organizaciones nacionales y hasta internacionales se pronunciaron en su contra. Los alcances de sus daños en contra del ejercicio de la información no se hicieron esperar y encendieron las voces de alerta: tres comunicadores, generadores de contenido, terminaron en las frías celdas a consecuencia de la aplicación de la mencionada ley.

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Y pues bueno, el Ejecutivo, al parecer atendió y entendió el tamaño de los reclamos y las voces en contra de la mencionada ley y ya no está dispuesto a sumar otro pesado lastre que pueda afectar su andar hacia el proceso electoral de 2027.

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Resultará, al igual que con la llamada Ley Esposa, que finalmente la administración dará un nuevo gran paso...hacia atrás, aunque paradógicamente también en sentido positivo. Todo sea por la libre manifestación de las ideas.

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Y hablando de reversas legislativas...

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Sucede que de nueva cuenta y debido a que violenta la libertad de expresión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de otra reforma aprobada por el Congreso del Estado y la cual tienen que ver con el delito de "mensajes intimidatorios".

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La reforma fue propuesta por la diputada del Partido del Trabajo María Leticia Vázquez Hernández y entró en vigor el 8 de mayo del año pasado. Modificaba el artículo 170 TER del Código Penal del Estado y sanciona con condenas de dos a cinco años además de una multa hasta de 58 mil 655 pesos, a quien "elabore, coloque, difunda o exhiba públicamente y por cualquier medio, mensajes que sean idóneos para generar un estado real de temor colectivo o alteración del orden público, atendiendo al contexto en que se emite".

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La CNDH considera que el ordenamiento impugnado no cuenta con elementos suficientemente claros que acoten adecuadamente la conducta que produce responsabilidad penal y por lo tanto, se trata de una disposición "inexacta y sumamente amplia que abarca un sinnúmero de conductas".

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Lo mismo que con la Ley Serrano, las posibilidades de la mencionada reforma encubren una maligna tendencia a la censura y va en contra de la libertad de expresión.

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Señala el organismo nacional que amparados por la reforma, las autoridades pueden llegar a permitir la arbitrariedad en su aplicación, porque cualquier persona que elabore, coloque, difunda o exhiba públicamente un mensaje, sin importar su naturaleza o su finalidad, pero que pueda ser valorada como generadora de un "estado real de temor colectivo" o "alteradora del orden público" se le podrá imputar responsabilidad penal.

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Concluye la Comisión que la reforma "atenta contra los derechos fundamentales de seguridad jurídica y libertad de expresión, así como al principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal". De ahí la solicitud de que la SCJN la derogue.