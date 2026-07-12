La irrupción rosa > Incongruencia gallardista

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con razón el Congreso resistió hasta el último momento anular los juicios políticos que inhabilitaban al exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios para asumir cargos públicos y, en un alcance más amplio, participar en política.

lll

El también exdiputado federal regresó con la espada desenvainada, al frente del nuevo partido Somos MX.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el gallardismo, no sólo existe una rivalidad política, sino también hay encono y cuentas pendientes.

lll

Nava Palacios retrasó tres años el proyecto gallardista al frustrar la reelección de Ricardo Gallardo Juárez y, como alcalde, lo acusó de corrupción al revelar el esquema de presunto desvío de fondos a través de la clínica Axioma Kusuri.

lll

La revancha vino con el ascenso del gallardismo, que ya con el control del Congreso, lo sometió al mencionado juicio político y a la consecuente inhabilitación. Y hay que recordar que el gallardismo ve a Nava Palacios como un traidor, pues le achacan su diputación federal al apoyo de esa corriente cuando dominaba el PRD.

lll

Con su reaparición al frente del partido rosa en San Luis, Nava Palacios advirtió que ante la "tibieza" de las autoridades electorales locales ante los eventos de campaña adelantada del PVEM, llevaría las denuncias a instancias federales.

lll

Eso es mucho más a lo que se ha atrevido el PAN y el PRI. Se espera que el verde también dé una virulenta batalla, por lo que el ambiente político se va a calentar.

El PVEM no debe ser el único preocupado con la irrupción del partido rosa. Un discurso abiertamente antigallardista podría ganarle audiencia a Enrique Galindo y al PAN, que apenas calentaron el discurso.

lll

El regreso político de Xavier Nava también lo expone al reflector, al revivir las incongruencias de su carrera política. Aliado del perredismo gallardista, se enemista con ese movimiento y, con las siglas del PAN, obtiene la alcaldía.

lll

Al no lograr la postulación blanquiazul para la reelección, se pasa a Morena y ahora encabeza un partido cuya principal bandera es ser anti 4T. Hay electores a los cuales esa zigzagueante carrera no les agrada.

lll

El gallardismo quiere solucionar un problema, el del desgaste que le ha causado al movimiento la Ley Serrano, creando otro.

lll

Las declaraciones del mandatario de que podría iniciar acciones para anular la polémica reforma penal estuvieron acompañadas de otra propuesta igual, o quizá más polémica

lll

Que un gobierno pretenda controlar, mediante la ley, la existencia de medios informativos es una sinrazón.

lll

Principalmente, porque pretende reprimir una garantía constitucional y una libertad expresamente concedida a los ciudadanos por normas nacionales e internacionales.

lll

Pero especialmente, porque es una postura incongruente. Al gobernador le importa menos que una empresa o ciudadanos que hayan emprendido esfuerzos informativos se nieguen a revelar su identidad o le roben notas a la competencia, que impedir la difusión de material, mucho de él de dudosa calidad informativa, hay que reconocerlo, adverso al mandatario, a su movimiento y, finalmente, a la senadora Ruth González, como la próxima heredera política del gallardismo.

lll

La contradicción mayor es que su mismo movimiento es un contribuyente activo al enrarecimiento del ecosistema informativo en San Luis, simplemente porque incurre en las mismas conductas que achaca a sus adversarios.