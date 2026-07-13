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> Retenes bajo la lupa > Irrealidad laboral

Por Redacción

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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      La oficialización de los retenes estatales en carreteras potosinas deberá ser vigilada muy de cerca por las instancias de derechos humanos.

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      Las experiencias anteriores con este tipo de dispositivos policiacos, tanto estatales como municipales, muestran que estos dispositivos de seguridad pueden convertirse en una fuente de abuso contra la ciudadanía.

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      La nueva normatividad sobre los retenes, publicada ya en el Periódico Oficial del Estado, deberá ser revisada detenidamente para verificar que garantiza el respeto a las garantías de quienes circulan por las carreteras estatales.  

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      La realidad laboral en este 2026 es más complicada de lo que la narrativa oficial pretende establecer.

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      El Instituto Mexicano de la Competitviidad exhibe las inequidades que deben afrontar las potosinas, desde una amplia brecha salarial hasta una mayor tendencia a la informalidad.

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      Esto se suma a lo informado el domingo en este diario sobre el desplome en la generación del empleo formal en la entidad, que tras dos bajas al hilo, alcanzó en junio su punto más bajo del año.

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      Pero fiel a la tendencia gubernamental de negar la realidad, el gobierno estatal manejó la estadística a su conveniencia. En su último comunicado sobre el tema, presumió un incremento registrado en junio de 2 mil 675 nuevos empleos.

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      Como el comparativo anual y mensual de las cifras daban resultados negativos, el comunicado hizo el contraste con las cifras de diciembre, pero sin especificarlo directamente en el comunicado.

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      Pero la dependencia se descubrió a sí misma al reconocer la baja de más de tres mil plazas en el campo, lo que por sí mismo elimina al "aumento" presumido.

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      La politización de las estadísticas laborales distorsiona el escenario que ofrecen, creando una realidad que bien puede satisfacer el ego oficial, pero no es la realidad.  

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      El fin de semana circuló la versión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había derogado la Ley Serrano. Sin ninguna prueba oficial que respaldara esa información, ésta circuló especialmente en redes sociales como Facebook, sin que ningún medio la confirmara.  

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      Como se estableció ya en este espacio, los magistrados salieron de vacaciones y no regresarán hasta el 3 de agosto,  y al menos en esa fecha, no está prevista la discusión del asunto vinculado a la Ley Serrano.

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