Retenes bajo la lupa > Irrealidad laboral

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La oficialización de los retenes estatales en carreteras potosinas deberá ser vigilada muy de cerca por las instancias de derechos humanos.

lll

Las experiencias anteriores con este tipo de dispositivos policiacos, tanto estatales como municipales, muestran que estos dispositivos de seguridad pueden convertirse en una fuente de abuso contra la ciudadanía.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nueva normatividad sobre los retenes, publicada ya en el Periódico Oficial del Estado, deberá ser revisada detenidamente para verificar que garantiza el respeto a las garantías de quienes circulan por las carreteras estatales.

lll

La realidad laboral en este 2026 es más complicada de lo que la narrativa oficial pretende establecer.

lll

El Instituto Mexicano de la Competitviidad exhibe las inequidades que deben afrontar las potosinas, desde una amplia brecha salarial hasta una mayor tendencia a la informalidad.

lll

Esto se suma a lo informado el domingo en este diario sobre el desplome en la generación del empleo formal en la entidad, que tras dos bajas al hilo, alcanzó en junio su punto más bajo del año.

lll

Pero fiel a la tendencia gubernamental de negar la realidad, el gobierno estatal manejó la estadística a su conveniencia. En su último comunicado sobre el tema, presumió un incremento registrado en junio de 2 mil 675 nuevos empleos.

lll

Como el comparativo anual y mensual de las cifras daban resultados negativos, el comunicado hizo el contraste con las cifras de diciembre, pero sin especificarlo directamente en el comunicado.

lll

Pero la dependencia se descubrió a sí misma al reconocer la baja de más de tres mil plazas en el campo, lo que por sí mismo elimina al "aumento" presumido.

lll

La politización de las estadísticas laborales distorsiona el escenario que ofrecen, creando una realidad que bien puede satisfacer el ego oficial, pero no es la realidad.

lll

El fin de semana circuló la versión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había derogado la Ley Serrano. Sin ninguna prueba oficial que respaldara esa información, ésta circuló especialmente en redes sociales como Facebook, sin que ningún medio la confirmara.

lll

Como se estableció ya en este espacio, los magistrados salieron de vacaciones y no regresarán hasta el 3 de agosto, y al menos en esa fecha, no está prevista la discusión del asunto vinculado a la Ley Serrano.