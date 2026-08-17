No se dan abasto > Impune vandalismo

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El expresidente de Barra Mexicana de Abogados, Capitulo San Luis Potosí, Jorge Chessal Palau hace una oportuna observación.

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Señala el abogado que el sistema de justicia en San Luis Potosí, enfrenta una carga de trabajo que rebasa su capacidad y va más allá al apuntar que la llegada de nuevas personas juzgadoras, no ha sido una medida suficiente para mejorar la impartición de justicia.

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Estima, a ojo de buen cubero, que desde el 1 de enero, la Fiscalía General del Estado, podría haber acumulado entre 23 mil y 24 mil carpetas de investigación que vendrían a sumarse al ya conocido rezago que enfrentan los juzgadores potosinos.

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Contrario a lo que se había vaticinado, Chessal Palau considera que el desempeño de los nuevos juzgadores no ha sido tan negativo como se temia y, mejor aún, en algunos casos sí se han registrado mejoras en la administración de justicia.

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Considera Chessa Palau que una parte del problema es que los mexicanos en general y los potosinos en particular queremos judicializar todo y no se aprovechan algunas posibilidades legales como las salidas negociadas de los conflictos.

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Descarta el abogado que el desempeño bueno o malo de jueces y juezas se puede atribuir a la llamada "curva de aprendizaje", pues recordó que hubo jueces de la anterior integración que permanecieron hasta 30 años en el cargo y nunca aprendieron a sacar adelante el trabajo de manera oportuna y adecuada. Por ello considera que algunos de los nuevos perfiles han mejorado la administración de justicia, aunque otros no.

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Otra de las posibilidades de mejorar está a la vuelta de la esquina, pues en nuestra entidad, las 64 personas juzgadoras que llegaron mediante la primera elección serán evaluadas a partir de septiembre.

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Todos deberán obtener una calificación mínima de 8 para permanecer en sus cargos y por ello el abogado Chessal Palau considera que lo que no depuró la elección podría hacerlo este proceso. Ojalá tenga boca de profeta y se vayan quienes se tengan que ir.

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El vandalismo en contra de bienes y servicios municipales se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno capitalino. Se ha registrado descarados ataques en contra del alumbrado público y por fortuna algunos de los responables han logrado ser atrapados por las autoridades.

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No se trata de robos, sino de un sistemático ataque a los servicios con la clara intención de hacer quedar mal a la autoridad municipal.

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En este contexto puede entenderse el abandono de un colchón en pleno corazón de la Alameda Juan Sarabia. Junto con la enorme pieza. También apareció un enorme montón de basura. Sobra decir que no se trata de un ataque al gobierno capitalino, sino contra todos quienes habitamos la ciudad.

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Lo que sí sorprende es que no haya autoridad alguna que haya detectado a los autores del ataque. Pues que no se supone que la Alameda es uno de los puntos mejor vigilados de la ciudad.

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Y pues las apuestas están en el aire: ¿quién será el próximo funcionario, político o miembro de la llamada 4T que se quedará sin Visa para entrar a Estados Unidos?

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No dudamos que haya por ahí más de un político o servidor público que no pueda conciliar el sueño nada más de la preocupación de aparecer en la lista negra norteamericana.

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Por lo pronto Andy López Beltrán ya le dijo a Trump lo que debe hacer: Echar a Rubio y a Landau por andar de malvibrosos y atacar a su proyecto político. Sentémonos a esperar que el presidente norteamericano acate su instrucción.

¡HASTA MAÑANA!