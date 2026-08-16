logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Explosión en ducto de Pemex en Epazoyucan deja dos lesionados

La explosión ocurrió mientras Pemex trabajaba para inhabilitar una toma clandestina en Xolostitla.

Por El Universal

Agosto 16, 2026 08:29 p.m.
A
Explosión en ducto de Pemex en Epazoyucan deja dos lesionados

Explota ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inhabilitar toma clandestina en Epazoyucan

Domingo, 16 de agosto de 2026 20:17 | Estados | HIDALGO-HUACHICOL

PACHUCA, Hgo., agosto 16 (EL UNIVERSAL).- La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en el municipio de Epazoyucan, mientras se realizaban trabajos para inhabilitar una toma clandestina, dejó al menos dos personas lesionadas por quemaduras y una fuerte movilización de cuerpos de rescate.

Acciones de la autoridad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La tarde de este domingo, personal de Petróleos Mexicanos realizaba trabajos en una zona de ductos ubicada en la comunidad de Xolostitla, en el municipio de Epazoyucan, al momento en que sobrevino la explosión.

La Secretaría de Seguridad informó que en el sitio que se localiza sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, personal de Pemex trabajaba para inhabilitar una toma clandestina al momento en que se produjo un incendio, cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura y fueron visibles desde la carretera.

Impacto en la comunidad

Este hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y rescate, quienes, trasladaron al personal lesionado a un hospital. En tanto, de manera extraoficial, se reportó la evacuación preventiva de algunas viviendas de la zona.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal y Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, así como bomberos, trabajadores de Pemex y personal de Protección Civil, quienes mantienen labores para controlar la contingencia.

La Secretaría de Seguridad informó que las maniobras de supresión, enfriamiento y control del fuego permitieron contener el riesgo para la población.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Explosión en ducto de Pemex en Epazoyucan deja dos lesionados
Explosión en ducto de Pemex en Epazoyucan deja dos lesionados

Explosión en ducto de Pemex en Epazoyucan deja dos lesionados

SLP

El Universal

La explosión ocurrió mientras Pemex trabajaba para inhabilitar una toma clandestina en Xolostitla.

Somos México cuestiona iniciativa presidencial sobre feminicidios
Somos México cuestiona iniciativa presidencial sobre feminicidios

Somos México cuestiona iniciativa presidencial sobre feminicidios

SLP

El Universal

Con 22 entidades bajo alerta de violencia de género, Somos México advierte insuficiencia de recursos para fiscalías.

CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1
CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1

CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1

SLP

El Universal

El registro debe incluir vinculación con CURP e INE para evitar suspensión del servicio telefónico.

FGR presenta acuerdos para fortalecer investigación en desaparición de personas
FGR presenta acuerdos para fortalecer investigación en desaparición de personas

FGR presenta acuerdos para fortalecer investigación en desaparición de personas

SLP

El Universal

Se presentó un manual para fortalecer la actuación institucional contra la extorsión y mejorar la protección a víctimas.