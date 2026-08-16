CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- El sábado 15 de agosto fue el último día para que las y los usuarios de líneas telefónicas con terminación "0" pudieran registrarlas ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

CRT fija fecha límite para registro línea terminación 1

En caso de no haberlo hecho, las líneas serán suspendidas de forma paulatina ya que podría tomar hasta 72 horas, explicó la CRT en posteos y comunicados. Además, aseguró que "no habrá prórroga".

Registro línea terminación 1: fecha límite y consecuencias

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Ahora la comisión exhorta a quienes su número termine en "1" a realizar su registro antes del lunes 31 de agosto.

Invitó a vincular la CURP e INE a la línea telefónica para evitar suspensión del servicio de llamadas, mensajes de texto e internet.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

A través de un comunicado, la CRT expuso que "la línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata. No se requiere saldo ni usar datos".

También aseguró que "las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite."

Si el número no se registra, solo podrá llamar a los números de emergencia 911 y a los números de atención ciudadana como son: 079, 088 y 089 o podrá comunicarse con su compañía telefónica.