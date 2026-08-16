logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1

El registro debe incluir vinculación con CURP e INE para evitar suspensión del servicio telefónico.

Por El Universal

Agosto 16, 2026 06:10 p.m.
A
CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- El sábado 15 de agosto fue el último día para que las y los usuarios de líneas telefónicas con terminación "0" pudieran registrarlas ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

      CRT fija fecha límite para registro línea terminación 1

      En caso de no haberlo hecho, las líneas serán suspendidas de forma paulatina ya que podría tomar hasta 72 horas, explicó la CRT en posteos y comunicados. Además, aseguró que "no habrá prórroga".

      Registro línea terminación 1: fecha límite y consecuencias

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ahora la comisión exhorta a quienes su número termine en "1" a realizar su registro antes del lunes 31 de agosto.

      Invitó a vincular la CURP e INE a la línea telefónica para evitar suspensión del servicio de llamadas, mensajes de texto e internet.

      ¿Qué pasa si no registro mi línea?

      A través de un comunicado, la CRT expuso que "la línea no se pierde. Al vincularla, el servicio se reactivará de forma inmediata. No se requiere saldo ni usar datos".

      También aseguró que "las compañías telefónicas iniciarán el proceso de suspensión de los servicios dentro de un periodo de 72 horas posteriores a la fecha límite."

      Si el número no se registra, solo podrá llamar a los números de emergencia 911 y a los números de atención ciudadana como son: 079, 088 y 089 o podrá comunicarse con su compañía telefónica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1
      CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1

      CRT anuncia fecha límite para registrar línea terminación 1

      SLP

      El Universal

      El registro debe incluir vinculación con CURP e INE para evitar suspensión del servicio telefónico.

      FGR presenta acuerdos para fortalecer investigación en desaparición de personas
      FGR presenta acuerdos para fortalecer investigación en desaparición de personas

      FGR presenta acuerdos para fortalecer investigación en desaparición de personas

      SLP

      El Universal

      Se presentó un manual para fortalecer la actuación institucional contra la extorsión y mejorar la protección a víctimas.

      Secretaría de la Defensa Nacional define requisitos para cartilla militar
      Secretaría de la Defensa Nacional define requisitos para cartilla militar

      Secretaría de la Defensa Nacional define requisitos para cartilla militar

      SLP

      El Universal

      Mujeres que participaron voluntariamente en el SMN pueden tramitar su cartilla y hoja de liberación con documentos oficiales.

      Exigen investigar a López Beltrán por huachicol fiscal
      Exigen investigar a López Beltrán por huachicol fiscal

      Exigen investigar a López Beltrán por huachicol fiscal

      SLP

      El Universal

      La cancelación de visa a López Beltrán genera reclamos y denuncias formales del PAN.