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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Con 22 entidades del país bajo alerta de violencia de género y un aumento de 53.5% en la tasa de feminicidios entre el primer semestre de 2015 y el mismo periodo de 2026, Somos México cuestionó la iniciativa presidencial de Ley General en Materia de Feminicidio y advirtió que las nuevas obligaciones para las fiscalías podrían quedarse sin recursos para su aplicación.

Somos México cuestiona iniciativa presidencial sobre feminicidios

En un comunicado, dijo que el incremento de la tasa de feminicidios forma parte de los indicadores de violencia letal que documenta México Evalúa, y sostuvo además que en el país se cometen 11 feminicidios diarios.

Señaló que la iniciativa plantea fortalecer las capacidades de fiscalías, ministerios públicos, policías, peritos y servicios tecnológicos, además de establecer guardias permanentes y nuevos protocolos, pero establece que estas obligaciones deberán cumplirse con los recursos existentes.

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Advirtió que esos recursos son insuficientes y han disminuido año con año. Recordó que desde 2024 la Constitución establece la obligación de contar con fiscalías especializadas, pero sólo 19 de las 32 entidades han cumplido con ella.

Financiamiento y participación en la iniciativa

También cuestionó el financiamiento de las políticas de igualdad. Señaló que el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinado a acciones para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, no ha recibido recursos suficientes para atender la violencia de género y criticó que una parte importante de ese gasto se concentre en becas para niñas y pensiones para mujeres adultas mayores.

Destacó que la propuesta presidencial endurece las penas, pero no resuelve la falta de investigadores; establece procedimientos, pero no garantiza que existan suficientes peritos para aplicarlos.

También enfatizó que en el diseño de la iniciativa no exista una participación suficiente de organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y familiares de víctimas.

Somos México aclaró que no se opone a una Ley General en Materia de Feminicidio, pero rechazó que la reforma sea utilizada para ocultar omisiones acumuladas y sostuvo que debe considerar la dimensión de la cifra negra de feminicidios y otros delitos cometidos contra mujeres.

Y exigió a la federación recursos específicos para políticas de prevención, atención a víctimas y sus familias, así como para las más de 23 mil niñas y niños que, según sus cifras, han quedado en orfandad a causa del feminicidio.

Demandó además recursos federales etiquetados para atender a estas infancias y garantizar su desarrollo integral, así como un registro efectivo de los menores afectados.

Somos México también pidió una coordinación efectiva entre federación, estados y municipios y la participación de organizaciones civiles para dar seguimiento, evaluar y, en su caso, modificar las políticas contra la violencia de género implementadas en las entidades.