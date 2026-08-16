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América mantiene invicto tras goleada 3-0 al Atlético de San Luis

América dominó el partido con goles de Veiga, Perea y Arriaga en el Coloso de Santa Úrsula.

Por El Universal

Agosto 16, 2026 07:27 p.m.
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      América continúa invicto, después de golear (3-0) al Atlético de San Luis en la cuarta fecha del Apertura 2026. La cima de la tabla general está pintada de azulcrema.

      Goleadores y momentos clave del partido

      Después de recibir el balón de Dagoberto Espinoza, Raphael Veiga (26´) abrió el marcador con un zurdazo desde fuera del área. Sonriente, el futbolista brasileño señaló a las gradas del Coloso de Santa Úrsula para celebrar con la afición americanista, pese a que la polémica acompañó a la asistencia de "Dago" por una presunta mano.

      La anotación de Veiga dejó momentáneamente atrás el conflicto que Henry Martín protagonizó junto con Robson Bambu. Tanto el capitán del América, como el defensa del Atlético de San Luis, recibieron una tarjeta amarilla por empujarse en el primer capítulo del partido.

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      Expulsión y consecuencias para Atlético de San Luis

      Sin embargo, las sanciones no terminaron ahí para Robson Bambu, ya que salió expulsado (47´) de la cancha por doble amarilla. A partir de ese momento, lejana quedó aquella escuadra potosina que inicialmente asustó a las Águilas con dos tiros a gol.

      América aprovechó el bajón anímico de su rival para propinarle un segundo tanto, gracias a que Óscar Perea (52´) remató dentro del área. Una hazaña para el futbolista colombiano, ya que se estrenó en el balompié mexicano después de anotar en la Leagues Cup.

      Aún encendido, el Coloso de Santa Úrsula atestiguó un tercer gol que cavó la tumba del Atlético de San Luis. El canterano Diego Arriaga (66´) también se estrenó como goleador; América dejó una postal en la que, después de la anotación de Arriaga, todo el equipo corrió para abrazarse.

      Con este resultado, las Águilas suman tres victorias y un empate. Los dirigidos por Guillermo Almada continuarán su camino en el torneo local frente a los Bravos de Juárez para, posteriormente, disputar los Cuartos de Final de la Leagues Cup ante el Columbus Crew.

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