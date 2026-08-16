Indiana reporta víctimas tras inundaciones y daños en carreteras

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Las víctimas confirmadas estaba un ciclista de 31 años que fue hallado muerto a primera hora del domingo en un agujero que se abrió en una carretera arrasada en el condado de Henry, al este de Indianápolis.

Condado Henry confirma muerte de ciclista en carretera derrumbada

El forense del condado de Henry, Brian Clark, dijo que el hombre, James Briar, al parecer rodeó una barricada y cayó en la carretera derrumbada.

Autoridades del condado de Jennings, en el extremo sur del estado, indicaron que el menor falleció el martes cuando un árbol se desplomó sobre su dormitorio debido a los fuertes vientos.

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"Obviamente, esto es inesperado", declaró a la filial local de ABC el subjefe adjunto del condado de Jennings, Cody Low. "No hay nada que podamos decir que vaya a mejorarlo. Vamos a salir adelante como comunidad".

Entre las otras víctimas está un joven de 19 años cuyo cuerpo fue recuperado el sábado. Autoridades del condado de Delaware, ubicado al este de Indianápolis, señalaron que Matthew Morey había saltado con amigos desde un puente hacia las aguas embravecidas del río Mississinewa tres días antes.

Familiares recuerdan a joven fallecido en río Mississinewa

Familiares y amigos se reunieron a principios de la semana en el puente para recordar al recién graduado de secundaria, que iba a estudiar en la Universidad Purdue, y para advertir sobre los peligros de los ríos crecidos.

"No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a un hijo", dijo el jefe de la policía del condado de Delaware, Tony Skinner, el domingo en un comunicado. "Nuestros corazones están con la familia, amigos, compañeros de clase y todos los que conocieron y amaron a Matthew".

La oficina de Skinner también confirmó que Stephanie Sallee y su perro fueron hallados muertos en un campo de maíz el viernes, cerca del automóvil de Sallee. Se cree que la mujer, de 58 años, conducía por una carretera inundada cuando el vehículo fue arrastrado.

En publicaciones en redes sociales, la familia de Sallee la recordó como una mujer dulce, amable y "vivaz" que adoraba a sus nietos y a otros familiares jóvenes.

Las labores de recuperación están en marcha

En Indianápolis, la crecida del río White alcanzó su punto máximo en las primeras horas del domingo antes de empezar a bajar, según el Departamento de Obras Públicas de la ciudad.

La agencia reabrió las compuertas contra inundaciones de la ciudad el domingo, aunque instó a los residentes a ser cautelosos al regresar a los vecindarios dañados por la inundación. Los refugios de emergencia seguían abiertos después de que se evacuaran cientos de viviendas a lo largo del río y sus canales. Los equipos de primera respuesta utilizaron botes para rescatar a personas atrapadas por el rápido crecimiento de las aguas.

Las labores de recuperación también estaban en marcha en otras partes del estado.

"Debo admitir que es una buena mañana", dijo Christine Altman, presidenta de la junta de comisionados del condado de Hamilton, durante una sesión informativa el domingo. "No hay lluvia y el agua ha comenzado a bajar".

Añadió que el condado, ubicado justo al norte de Indianápolis, se libró sin pérdidas de vidas, aunque las autoridades evaluaban si un puente con daños importantes por la inundación podía repararse o si era necesario reemplazarlo por completo.

Mientras las zonas del norte de Indiana empezaban a secarse, se esperaba que un grupo de tormentas atravesara las regiones central y sur en las siguientes horas del domingo, con la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones repentinas y vientos dañinos, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

Casi 130.000 clientes de servicios públicos en todo el estado seguían sin electricidad hacia la tarde del domingo, por debajo de un máximo de alrededor de 300.000, según el rastreador en línea PowerOutage.us.

Las tormentas provocaron inundaciones históricas en Indiana

Las fuertes lluvias han azotado Indiana durante la última semana, lo que provocó que los ríos alcanzaran su nivel máximo y establecieran nuevos récords, mientras que varias carreteras y puentes sufrieron daños graves o fueron arrasados por completo por las potentes corrientes.

El río White alcanzó un nivel de más de 24 pies (7,32 metros) en las comunidades de Anderson y Noblesville, superando récords establecidos en 1913.

El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, afirmó que la inundación fue la peor que la ciudad ha visto en más de 30 años.

La oficina del gobernador Mike Braun indicó que, en otras partes del estado, se han realizado más de 350 evacuaciones y decenas de rescates y verificaciones de bienestar, incluso en una comunidad de casas móviles para personas mayores al norte de Indianápolis.

El presidente Donald Trump aprobó el sábado la solicitud de Braun de asistencia federal por desastre para colaborar en la respuesta a las inundaciones y las labores de recuperación.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones destructivas estuvieron entre los efectos de las tormentas severas que han causado estragos en la región centro-norte y más allá en los últimos días.

Tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas provocaron daños graves en comunidades desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania.