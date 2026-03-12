Siguen las penurias > Voto esperado

No han pasado ni tres meses de este año y parece que la UASLP vivirá un nuevo ejercicio de penuria económica porque ahora no sólo el gobierno estatal, sino también la administración federal, han incumplido con el calendario de aportaciones del subsidio que están obligados a aportar.

Aunque ya se había anunciado que, tras una tortuosa negociación, el acuerdo había sido firmado por el gobierno del estado, en la práctica, ninguna de las partes había realizado las aportaciones correspondientes al primer bimestre, que ascienden a 783 millones de pesos, suma que podría elevarse significativamente si el incumplimiento se extiende a marzo.

El caso es que a unos 15 días de completar el tercer trimestre de este año, la UASLP no ha recibido un peso del subsidio gubernamental al que tiene derecho.

El naufragio de la reforma electoral respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum se concretó ayer en San Lázaro. Los votos en contra del PRIAN y MC fueron reforzados por los del PT y el Verde, para concretar una de las peores derrotas para Morena.

Con ello, arranca el Plan B de Claudia Sheinbaum y su partido para buscar llegar al mismo objetivo por la vía de la reforma a leyes secundarias.

Por otro lado, celebraciones como la del líder nacional priista Alejandro Moreno, que ya habla de revertir la ola para desbancar a Morena parecen ignorar el hecho de que al PT y, sobre todo, el Verde, no coincidieron con la oposición por un repentino amor por la democracia, sino que fue un calculado esfuerzo de sobrevivencia ante una reforma que los dejaría con menos diputaciones y menos recursos.

Los aliados de Morena saltarán de nuevo al barco de la 4T en cuanto lo crean conveniente.

Para el registro, los bloques legislativos potosinos en San Lázaro se portaron de acuerdo al guion de sus dirigencias. De los once potosinos que ocupan escaños en la Cámara de Diputados, ganó la contra.

A los dos votos panistas se sumaron los cinco legisladores que tiene el PVEM en la Cámara baja.

Los cuatro diputados morenistas, por su parte, apoyaron la reforma.

Nada menos que tajante fue el rechazo del PAN y de Movimiento Ciudadano a la propuesta de Sara Rocha, dirigente estatal del PRI, de organizar, otra vez, una gran alianza electoral para vencer a Morena en San Luis.

Al tricolor sólo le queda el Verde, lo que sería bastante irónico, pues los antiguos aliados se volverían a reunir, pero con el esquema vuelto al revés: el PVEM como el tiburón y el tricolor, como la rémora.