Calma rota > Rotación acelerada

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La aparente armonía que parecía recuperada entre el gobierno del estado y el ayuntamiento capitalino fue sólo un espejismo. La ofrenda de paz de liberar los largamente detenidos trámites de las licitaciones municipales por parte de la Contraloría General del Estado se cumplió parcialmente.

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Sí hubo un grupo de licitaciones liberadas, pero las tres más relevantes para la alcaldía, el puente de Villa Magna, la obra a la salida a Guadalajara y la joya de la corona, El Saucito, siguen atoradas.

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Habrá que ver si la CGE se brincó los designios del gobernador Ricardo Gallardo Cardona o, en realidad, las órdenes nunca cambiaron.

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El carrusel del área de juegos de la Fenapo tiene un serio contendiente: el del gabinete gallardista.

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La salida de la titular de la Seduvop de Leticia Vargas Tinajero, deja sólo a dos funcionarios sobrevivientes de los 13 que integraban el gabinete legal original: el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, y el de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez.

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Hay un caso, el de Juan Carlos Torres Cedillo, que tiene la particularidad de que inició en una dependencia, la SEGE, y actualmente ocupa otra, la Secretaría de Cultura.

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De las 25 instancias del gabinete ampliado, solo dos han permanecido, el titular de Comunicación Social, Gerardo Zapata Rosales, y la titular del Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, Alicia Martínez Pérez.

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Fuera de ahí, todas las posiciones han tenido más de un titular. La justificación de los movimientos ha sido la de mejorar la eficiencia de los funcionarios a través de rotaciones, enroques y, en algunos casos, destituciones, está a discusión. Dependencias como el parque Tangamanga y la Comisión Estatal del Agua, con más de tres, incluso hasta cinco cambios, no pueden considerarse ejemplo de buena administración.

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Por lo que toca a la salida de Vargas Tinajero, su legado es el de haber sumido totalmente en la opacidad a la dependencia, escondiendo burdamente los contratos de las obras galllardistas, dejando en el ambiente una sensación de dudas sobre la limpieza en el manejo de los millonarios recursos que manejó.

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Regresa, nominalmente, al ayuntamiento soledense, aunque se menciona que sus nuevas tareas están las de carácter electoral, de cara a las campañas del PVEM.

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El hacker que intervino al Poder Judicial del Estado se pavoneó en la cuenta en la que publicó la información que extrajo de la dependencia, publicando parte de la entrevista de la presidenta de la STJE, Anahí Zarazúa Martínez, en la que señala que la misma instancia y dos empresas internacionales de seguridad informática concluyeron que no había habido hackeo. "No saben ni por dónde les entré", presumió.

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Por cierto, donde no cayó bien la teoría oficial de que la intervención pudiera haber sido realizada desde la cuenta de un tercero, fue en el gremio de los abogados, usuarios de parte del sistema de archivos judiciales.

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En principio, porque lo ven como un intento de delegar la culpa, y por el otro, porque es prácticamente imposible, debido a que las cuentas están compartimentadas y cada abogado sólo tiene acceso al o a los casos que tramita. Una fuga de tal nivel hubiera requerido que miles de usuarios se hayan puesto de acuerdo en bajar los datos, procesarlos y exponerlos.

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Por cierto, los documentos son reales y hay, incluso, varios fechados la semana pasada.