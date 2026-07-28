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Como suele ocurrir, el ataque contra agentes de la Guardia Civil Estatal, que dejó a tres de ellos muertos en Cerritos, en La Pila, es manejado entre el más extremo secretismo por parte de las autoridades estatales, en especial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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La dependencia se ha enfocado más en negar algunos ángulos del más reciente y mortal ataque a la corporación, que en informar qué fue lo que ocurrió.

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El hecho más notorio fue la enorme nube de humo en el sitio del ataque y que quedó evidenciada en varios videos ciudadanos tomados sobre el hecho.

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La SSPC se apresuró a desmentir que se tratara de un coche bomba, como circuló en las primeras versiones del hecho.

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Si no fue un explosivo, ¿qué causó el humo? Una explicación alternativa conocida por este medio señala que el encuentro fortuito de los policías se dio con un grupo que transportaba un cargamento de combustible robado, que se encendió en el intercambio de fuego resultante.

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Los agentes no fallecieron por ninguna explosión, sino por el tiroteo, pero la nube fue generada por ese incendio.

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Prácticamente junto a Cerritos, de acuerdo a un plano de infraestructura de hidrocarburos publicado por la Secretaría de Hidrocarburos, corre el poliducto Querétaro-TAR San Luis Potosí, lo que apoyaría la versión.

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La discrepancia en el saldo mortal también llamó la atención. La resistencia oficial a reconocer el fallecimiento del tercer agente, insistiendo en que sólo eran dos también fue notoria.

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La posibilidad de que el estado no sea sólo escenario del "huachicol" fiscal, sino también del antiguo, en el que se "ordeñan" los ductos e3s muy preocupante.

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Quienes esperan que las autoridades electorales le pongan freno a los actos adelantados de campaña, que busque en dónde sentarse porque el asunto va a tardar y en una de esas, nunca se concretarán.

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En su última sesión, la mayoría del Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral no se atrevió a establecer una regulación efectiva de este tipo de eventos. Es la segunda vez que sucede.

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Lo anterior enojó al potosino Martín Faz Mora, uno de los consejeros del INE, quien apuntó a que esto beneficia a los partidos políticos y aspirantes a candidaturas a tomar ventajas indebidas.

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Como potosino, Faz Mora sabe de lo que habla.

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Por cierto, aquí los partidos políticos que anunciaron demandas formales por este tipo de eventos se van a ver en problemas porque algunos aspirantes a ser candidatos blanquiazules están incurriendo, precisamente, en las conductas denunciadas.

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