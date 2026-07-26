Diferente rasero > Se hacen bolas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A finales de abril, el ayuntamiento capitalino organizó un evento en toda forma para presentar los resultados correspondientes al primer trimestre de este año de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), que cada tres meses revela el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

lll

Lo anterior porque, desde luego, presentaba resultados favorables sobre la percepción de la inseguridad, que entre enero y marzo de este año, fue de 57.6 por ciento, lo que implicaba sendas mejoras con respecto al último trimestre de 2025 y el primer trimestre de ese mismo año.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Esos indicadores, además de otros de igual índole positiva fueron la materia prima de un evento que pocas veces se realiza. Obviamente, el alcalde Enrique Galindo Ceballos capitalizó todo el mérito para su administración.

lll

Un trimestre después el escenario fue distinto. Con 62.5 por ciento de la población capitalina indicando que se sentía insegura en la ciudad, el incremento fue inocultable.

lll

Y, naturalmente, no hubo evento para presumir los resultados. La alcaldía de la capital sólo emitió un comunicado en el que jugó con las cifras, para resaltar que en el indicador principal, el de la percepción de inseguridad, hubo una reducción en el comparativo anual, lo que era cierto, pero no se hizo ni un comentario al comportamiento entre los dos primeros trimestres de este año, que fue negativo.

lll

Se siguieron utilizando los datos favorables, pero en su encuesta, el Inegi maneja cientos de indicadores y si bien algunos favorecen a los municipios que evalúan, también existen cifras negativas.

lll

La novedad sobre este asunto fue una declaración hecha el viernes por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del ayuntamiento capitalino, Jesús Villa, que atribuyó el alza de la percepción de inseguridad a que a la medición de la capital se le agregaron las de algunas colonias de Soledad y Pozos, sugiriendo que al ser mayor la percepción de inseguridad en las zonas incluidas de los vecinos municipios, la capital había sido afectada.

lll

Y aunque el mando policiaco insistió en el cambio de cobertura, en los documentos del Inegi correspondientes a este año, no se establece la inclusión de los dos municipios conurbados a los de la capital.

lll

El reporte del Inegi detalla que sólo tres zonas metropolitanas son medidas en al ENSU, Torreón, Coahuila, Gómez Palacio y Lerdo, Durango, es decir, La Laguna; San José del Cabo y Cabo San Lucas, en Baja California Sur y Guadalupe y Zacatecas capital. No menciona nada sobre San Luis.

lll

A esto se le suma un desconcertante comunicado de la alcaldía de Soledad publicado el primero de mayo pasado en el que presume haber registrado un incremento en el porcentaje de vecinos que se sentía seguro entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026.

lll

Esto pese a que, como se expresó, Soledad no aparece en los reportes del Inegi porque no se ha creado una zona metropolitana potosina en la ENSU.

lll

Es decir, que la capital y Soledad manipulan a su antojo los resultados de la ENSU, pero exhiben un alarmante desconocimiento de lo que en realidad mide este ejercicio estadístico.