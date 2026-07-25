El PRI: un desastre > Acusaciones a Sara Rocha

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Que en una posición de liderazgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la titular apoye a un precandidato de una fuerza opositora es un fuerte golpe al tricolor y difícilmente puede haber algo peor. Pero es el PRI potosino y, sí, puede haber algo peor.

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Ayer se consignaba en este diario la presencia de Alejandra Méndez Rosas, secretaria general del Comité Municipal del PRI en la capital en un evento de militantes e exintegrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que apoyaban al empresario Gerardo Sánchez Zumaya en la búsqueda de la candidatura de ese partido y del Partido del Trabajo.

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Su explicación fue desconcertante. Aceptó ser no sólo simpatizante de esa postulación, sino que también colaboraba con la Fundación Gesa, una de las instituciones creadas por el empresario para lograr su cometido.

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La dirigente priista aseguró que eso no representaba una ruptura con el tricolor, pero resulta evidente que en algún momento deberá definir lealtades.

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Por el lado priista, se reafirma el desastre que ha traído al tricolor la dirigencia de Sara Roche Medina, pues bajo su mando, el comité de San Luis Potosí, el más importante del estado, prácticamente entregó su dirigencia a simpatizantes de fuerzas adversarias.

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Méndez Rosas apoya a Sánchez Zumaya y el dirigente Luis Mejía López ha sido visto muy cerca del PVEM y el gobierno del estado.

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Pero se había mencionado que la situación priista podía empeorar. Y esto tiene que ver, precisamente, con Luis Mejía.

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Y es que si la secretaria general afirmó que no dejaba el PRI, Mejía López renunció ayer no sólo al cargo, sino a la militancia.

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En su carta, en poder de este medio, lanza el reproche: "Seguiré contra las injusticias laborales, el compadrazgo, el maltrato y el menosprecio a las personas y la desigualdad, entre tantas otras cosas en el PRI estatal", expuso.

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La mención de las injusticias laborales tendría su base en que, según se dice los pasillos del PRI, Mejía López no recibía sueldo del comité estatal desde noviembre pasado, Además de haberle quitado las oficinas que tenía el comité en el edificio de Luis Donaldo Colosio, pues la dirigencia estatal pretende arrendarlas.

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Sin ninguna alusión a la renuncia del ahora exdirigente, el comité estatal anunció ayer el nombramiento de Ana Bettzy Coronel Bribiesca como presidenta provisional del Comité Municipal de la capital.

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La decisión, dice el comunicado, se tomó "para garantizar que la dirigencia municipal actúe con apego a los principios y valores del PRI".

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Luego alude directamente a que el cambio se debió a que se hizo público que "la anterior dirigencia participaron (sic) en la entrega de despensas vinculadas a otro instituto político, una conducta incompatible con la responsabilidad de representar al partido".

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Esta es la situación del PRI potosino a menos de un año de

la elección.