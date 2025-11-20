logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Fotogalería

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

10% de solicitudes por afectaciones no cumplen requisitos básicos: Sedesore

Sedesore pide a damnificados tramitar apoyo directamente para evitar abusos de gestores

Por Rubén Pacheco

Noviembre 20, 2025 04:32 p.m.
A
10% de solicitudes por afectaciones no cumplen requisitos básicos: Sedesore

Se ha detectado que alrededor del 10 por ciento de solicitudes de apoyo tramitadas para las personas afectadas por las lluvias recientes en la huasteca potosina, no cumplen con los criterios de asignación, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Explicó que no cumplen con los requisitos básicos, consistentes en haber tenido gran pérdida de bienes, por ende, no es posible considerar tales peticiones para la entrega de beneficios gubernamentales.

Aunado a ello, enfatizó que los trámites son presentados por asociaciones o representantes municipales de los beneficiarios, situación considerada de riesgo, pues tales gestores pueden utilizar el programa a su favor.

Recomendó a la población que sufrió daños en sus propiedades o viviendas acercarse a las y los delegados de la Sedesore, dado que son los únicos facultados para recopilar la información y las solicitudes de apoyo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Lluvias de octubre provocaron siniestros por 4 mil 500 mdp: AMIS

Las lluvias de octubre generan siniestros por 4,500 mdp, según AMIS

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

10% de solicitudes por afectaciones no cumplen requisitos básicos: Sedesore
10% de solicitudes por afectaciones no cumplen requisitos básicos: Sedesore

10% de solicitudes por afectaciones no cumplen requisitos básicos: Sedesore

SLP

Rubén Pacheco

Sedesore pide a damnificados tramitar apoyo directamente para evitar abusos de gestores

Inician actividades del UBRTON 2025
Inician actividades del UBRTON 2025

Inician actividades del UBRTON 2025

SLP

Carmen Hernández

Habrá una función de cine, este sábado

Por desfile, cerrarán calles de zona centro
Por desfile, cerrarán calles de zona centro

Por desfile, cerrarán calles de zona centro

SLP

Jesús Vázquez

Se pide usar vías alternas para el traslado

Hombre se suicida en su domicilio
Hombre se suicida en su domicilio

Hombre se suicida en su domicilio

SLP

Redacción