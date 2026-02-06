logo pulso
Abandonan a mujer en área de Urgencias de Hospital IMSS

Por Redacción

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Abandonan a mujer en área de Urgencias de Hospital IMSS

CIUDAD VALLES.- Abandonan a mujer de la tercera edad con problemas neuronales en la puerta de Urgencias del IMSS, ayer por la mañana.

Alrededor de las ocho y media de la mañana de este jueves 5 de febrero, una mujer de 65 años fue dejada a su suerte a las afueras del área de emergencias del Hospital General de Zona 6 del Seguro Social, de acuerdo con reportes de los elementos de seguridad de este lugar.

A simple vista, la mujer daba muestras de padecer de sus facultades mentales y luego de que preguntaron sobre ella a los que esperan a las afueras del Hospital, dijeron que una mujer la había dejado en ese sitio.

La mujer tenía identificación y su nombre de pila es Victorina, quien fue reportada al 911, en donde canalizaron el reporte a Protección Civil Municipal. Poco después, una mujer más joven apareció en el lugar, en donde Victorina ya estaba rodeada de operarios de PC y Policías municipales, quienes permitieron que se retirara del lugar.

