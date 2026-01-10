Abandonan automóvil, luego de accidentarse

Matehuala.- Abandonan automóvil que presuntamente acababa de sufrir accidente entre las calles Compositores y Cárdenas de la colonia Manuel Moreno Torres, elementos de Tránsito y Vialidad aseguraron el vehículo para enviarlo a la pensión en espera de que el propietario lo reclame.

Los hechos se presentaron en la colonia Manuel Moreno Torres, donde vecinos del lugar vieron un vehículo color blanco abandonado, que al parecer había sufrido un accidente ya que presentaba varios golpes que parecían recientes.

Inmediatamente hicieron el reporte a la policía, para que retiraran el vehículo, ya que probablemente se trataba de una unidad robada.

Los elementos de Tránsito y Vialidad de Matehuala inmediatamente se trasladaron al lugar y al llegar al lugar encontraron el vehículo, de color blanco, que se encontraba chocada, pero en el interior no había ninguna persona, ni rastros de que alguien estuviera cerca y lesionado, por lo que presuntamente los propietarios del vehículo se impactaron contra otra unidad y lo dejaron abandonado.

Así mismo revisaron la plataforma para verificar si tenía reporte de robo pero no, el vehículo se encontraba estorbando en las calles, por lo que pidieron apoyo a las grúas para que fuera enviado a la pensión.