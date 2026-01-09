Paisanos retornan a la Unión Americana

Matehuala.- Paisanos empiezan a retornar a sus casas para volver a trabajar esperando nuevamente la próxima temporada decembrina para regresar a ver a sus familiares que tienen en este municipio, hay algunos que pueden regresar más veces al año, aunque la mayoría solo una vez vienen a visitar a sus familias.

Terminó la temporada vacacional y paisanos que vivieron a Matehuala regresan a Estados Unidos de América para apoyar a sus familiares, pues muchos trabajan para mejorar la calidad de vida en sus hogares.

Aunque debido a la inseguridad que prolifera en carreteras tanto por amantes de lo ajeno y las extorsiones policiacas, así como la crisis económica, disminuyó la visita de los paisanos a Matehuala, que por temor a lo que ven en las noticias prefieren no venir a México, así mismo muchos que han venido han reportado que mientras viajan en las carreteras, los paran elementos de la policía que les quitan los regalos que traen para la familia, e incluso les piden dinero para dejarlos pasar.

Comerciantes también mencionaron que en años pasados en la temporada decembrina había mucho flujo de paisanos, lo que reactivaba al comercio local, ya que en sus visitas se hospedaban en hoteles, comían en fonditas y restaurantes, acudían a limpiar sus zapatos con los boleros, y algunos hasta aprovechan para chequeos médicos, pero este año no fue mucha la visita de paisanos.

