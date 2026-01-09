Temen infestación incontrolable del gusano barrenador

CIUDAD VALLES. -El nacimiento de una segunda generación de moscas de gusano barrenador haría la infestación incontrolable, de acuerdo con Rubén Méndez Gómez de la Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales (CPA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta mañana y mediodía, hubo una reunión entre gente de la Secretaría de Agricultura, Senasica, líderes ganaderos, alcaldes y representantes de munícipes de la Huasteca norte y centro para dar a conocer los casos recientes de aparición de gusano en animales de Ébano.

El primer caso fue un perro lacerado por su amarre en el cuello, ubicado en la zona urbana, el 27 de diciembre y el segundo en un becerro de la zona rural, a 24 kilómetros del primer caso.

La plática ofrecida por Méndez Gómez y por el especialista, Francisco Escobar Banda aclaró que la contención y la información son primordiales para evitar otra aparición de infección y en una de las alocuciones, Méndez Gómez dijo que una segunda generación de gusano provocaría una infestación que sería caótica, no sólo por la mortalidad del animal, sino por la pérdida del peso y por el costo de los medicamentos, cuestión que sería gravosa para el ganadero y el Gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mosca deposita los huevos en heridas abiertas, mucosa o en epitelios, por lo tanto, hay riesgo en becerros recién nacidos y en animales de los que no se tiene verificación continua.

Explicaron que este mal puede afectar a personas con heridas, aunque son casos muy raros que se han presentado en gente en situación de calle o en abandono.