Abren centro de atención de becas del Bienestar

Cerritos.- Fue inaugurado el Centro de Atención de Becas del Bienestar, beneficiará a municipios vecinos.

Cabe destacar que Cristina Tristán Rangel, fue designada jefa regional de becas para el Bienestar en la Zona Media.

Ya fue puesto en servicio fueron el centro de atención de becas del Bienestar, el cual estará beneficiando a municipios como Guadalcázar, Villa Juárez y Cerritos.

Las personas interesadas en tramitar las becas para sus hijos pueden acercarse a la institución, para solicitar la información necesaria para acceder a este beneficio.

En el caso de las becas para nivel primaria, son 2,500 pesos al año para beneficiarios, el registro es del 2 al 9 de marzo.

Para los alumnos de secundaria son 1,900 bimestrales y otorgan 700 pesos por cada hijo.

Los requisitos son Curp, comprobante de domicilio, así como el INE del padre o tutor.