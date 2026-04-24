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Mujeres, las que más gustan de la lectura

Por Carmen Hernández

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Mujeres, las que más gustan de la lectura

RIOVERDE.- Continúa la venta de libros y mujeres son las que optan por adquirir textos de literatura para obtener más cultura, obras de grandes escritores y otros artículos.

Alfredo Torres, dijo que los libros los tiene a la venta en la Plaza San Juan, donde ofrece textos de literatura, novelas, obras de grandes escritores y para enriquecer la cultura. 

Es diferente la cultura de antes, reconoce el vendedor. 

Los jóvenes optan por los de superación, son pocos los niños que acuden a buscar los cuentos infantiles de grandes escritores. 

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Mientras que las mujeres optan por la literatura y los hombres buscan la cultura general.  

Aunque hay muchos lectores utilizan los libros digitales porque son más cómodos. 

Sin embargo, reconoció se siguen adquiriendo los libros que oscilan desde los 350 hasta los 600 pesos, según la casa editorial y el texto.

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