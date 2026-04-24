Realizan Feria del Empleo sin límites

Matehuala.- Se llevó a cabo la Feria de Empleo "Empléate sin límites Matehuala 2026" en el Centro Cultural, evento que tuvo como objetivo acercar oportunidades laborales a los habitantes del municipio que están desempleados, con un trabajo en las mejores condiciones laborales.

En este evento participaron autoridades municipales y representantes de organismos empresariales.

Esta feria del empleo tuvo una excelente respuesta por parte de los matehualenses, que acudieron a darse una vuelta al lugar buscando una buena oferta laboral, ya que hay mucho desempleo en la ciudad, pues desde hace más de un año cerraron fábricas en la ciudad y estos empleos no se han podido recuperar.

Durante la jornada, diversas empresas ofrecieron vacantes para personas en busca de trabajo, reafirmando el compromiso de impulsar acciones que generen empleo y bienestar para las familias, de esta manera los ciudadanos se queden a trabajar en la ciudad y no tengan que emigrar en busca de ofertas laborales.

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Estuvieron presentes un gran número de empresas locales, ofertando trabajo, y se estuvieron haciendo entrevistas a los interesados.

Los participantes mencionaron que hace falta este tipo de actividades en la ciudad, pero también que lleguen más empresas, ya que hay mucho desempleo en la actualidad y muchas empresas no les dan oportunidad laboral a los jóvenes.