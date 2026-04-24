logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

Fotogalería

FESTEJAN POR SUS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan Feria del Empleo sin límites

Se ofrecieron diversas fuentes de empleo

Por Jesús Vázquez

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan Feria del Empleo sin límites

Matehuala.- Se llevó a cabo la Feria de Empleo "Empléate sin límites Matehuala 2026" en el Centro Cultural, evento que tuvo como objetivo acercar oportunidades laborales a los habitantes del municipio que están desempleados, con un trabajo en las mejores condiciones laborales.

En este evento participaron autoridades municipales y representantes de organismos empresariales. 

Esta feria del empleo tuvo una excelente respuesta por parte de los matehualenses, que acudieron a darse una vuelta al lugar buscando una buena oferta laboral, ya que hay mucho desempleo en la ciudad, pues desde hace más de un año cerraron fábricas en la ciudad y estos empleos no se han podido recuperar.

Durante la jornada, diversas empresas ofrecieron vacantes para personas en busca de trabajo, reafirmando el compromiso de impulsar acciones que generen empleo y bienestar para las familias, de esta manera los ciudadanos se queden a trabajar en la ciudad y no tengan que emigrar en busca de ofertas laborales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Estuvieron presentes un gran número de empresas locales, ofertando trabajo, y se estuvieron haciendo entrevistas a los interesados. 

Los participantes mencionaron que hace falta este tipo de actividades en la ciudad, pero también que lleguen más empresas, ya que hay mucho desempleo en la actualidad y muchas empresas no les dan oportunidad laboral a los jóvenes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles
Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles

Muere un hombre tras ataque con arma blanca en Valles

SLP

Huasteca Hoy

La agresión ocurrió en la galera del ejido El Azulejo; se desconocen los motivos

Preparan otra Feria de Empleo
Preparan otra Feria de Empleo

Preparan otra Feria de Empleo

SLP

Carmen Hernández

Se apoya a personas que están desempleadas, con un trabajo seguro

Viento derrumba árbol, que colapsa una barda
Viento derrumba árbol, que colapsa una barda

Viento derrumba árbol, que colapsa una barda

SLP

Jesús Vázquez

Mujer resulta herida por una bala perdida
Mujer resulta herida por una bala perdida

Mujer resulta herida por una bala perdida

SLP

Carmen Hernández