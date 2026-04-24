Rechazan apertura de local externo en el Mercado Colón

RIOVERDE.- Integrantes de la mesa directiva del Mercado Colón se inconforman porque un local se haya abierto al exterior en la calle Colón.

Se tiene el antecedente que un locatario solicitó la autorización del municipio, para abrir el local ubicado en el área de comedores hacia el exterior, según dijo para aumentar sus ventas.

El propietario ya tenía todo el material para construcción, pero a final de cuentas se opusieron varios comerciantes y todo quedó varado.

Por otro lado Ángela Carreón, comerciante, dio a conocer que otros locatarios no deben oponerse a la apertura, si es por el bien del pueblo y para los locatarios, adelante, el arreglar un espacio al exterior le daría más presencia al mercado, con esto los turistas y clientes estarían más contentos. Esto ya lo "hacen personal", es envidia no quieren ver a la gente que prospere, aquí no deben haber complacencias para unos cuantos.

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Refiere la comerciante que si el locatario quiere hacer algo, hay que ayudarlo para que mejore y prospere su negocio.