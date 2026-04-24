Llegan a Matehuala las reliquias de San Pascual Bailón
Harán un recorrido por parroquias del Altiplano
Matehuala.- Llegaron al municipio las reliquias de San Pascual Bailón las cuales estarán recorriendo las diferentes parroquias de la ciudad y luego viajarán a los municipios del Altiplano, por lo que exhortan a la población acudir a ver las reliquias de este santo.
Las reliquias llegaron la tarde del miércoles a la parroquia de San Francisco de Asís, donde estuvieron los miembros de la Adoración Nocturna uniendo sus oraciones durante toda la tarde y noche, además llegaban los feligreses a visitarlo.
Este viernes las reliquias llegarán al mediodía a la Catedral de Matehuala.
El sábado acudirán a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe; el domingo las llevarán al municipio de Cedral; el lunes estarán en Estación Catorce; el 28 de abril continuarán a Charcas; el 29 a Venado; el 30 a Villa de Arista y el 1 de mayo a la capital potosina.
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Las reliquias de San Pascual Bailón son trozos de huesos, sangre y cabellos del santo que se encuentran resguardados en un relicario, y están visitando las parroquias de todas las diócesis de México durante este 2026 y seminarios.
San Pascual Bailón es conocido como el patrono de los cocineros y devotos a la eucaristía.
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