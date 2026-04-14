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Acusan a los agentes de la GCE de corruptos

Por Redacción

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
A
Acusan a los agentes de la GCE de corruptos

Cárdenas.- Acusan ciudadanos a elementos de la Guardia Civil Estatal de fabricar delitos, ya que exigen la cantidad de 10 mil pesos por no detener a una persona, sino traen efectivo, los trasladan  al cajero para que retiren el dinero y dejarlos ir. 

Ciudadanos dieron a conocer que causan desconfianza los agentes de la Guardia Civil Estatal, ya que realizan diversos recorridos de vigilancia, presuntamente para brindar seguridad a la población.  

Sin embargo, lamentablemente siembran delitos, sobre todo a los jóvenes.  

Mencionaron que traen incluso el material a la mano, con el que presuntamente fabrican diversos delitos, para poder aplicar la ley en caso de no pagar una cuota.  

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Mencionaron que para dejarlos en libertad y arreglar el problema, al momento les piden la cantidad de 10 mil pesos, y en caso de que  no traigan en efectivo, de manera inmediata,  resuelven el problema, los trasladan al cajero.  

Por lo que pidieron al Gobernador del estado cambie a los malos elementos, porque también hay buenos, reconocen. 

Mencionaron que causa mucho temor la presencia de dichos efectivos, por lo que urge una limpia en la corporación.

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