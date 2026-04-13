Realizan foro Jóvenes impulsando a jóvenes

Matehuala.- La Escuela Preparatoria de la Universidad de Matehuala llevó a cabo el foro "Jóvenes impulsando a los más jóvenes" en el auditorio de la institución, con la participación de destacados líderes juveniles que compartieron sus experiencias y motivaron a los estudiantes a involucrarse activamente en su entorno social.

Durante el foro, los ponentes compartieron sus trayectorias, retos y logros, generando un espacio de diálogo, inspiración y reflexión entre los estudiantes de Prepa Uni, quienes tuvieron la oportunidad de conocer historias reales de jóvenes que actualmente están transformando su entorno a través del liderazgo y la participación social.

Esta actividad tuvo como objetivo fortalecer el liderazgo juvenil mediante el intercambio de experiencias, herramientas prácticas y rutas de participación, motivando a los estudiantes a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

Óscar David Jiménez Martínez, director de la Prepa Uni de la Universidad de Matehuala, destacó la importancia de este tipo de iniciativas al señalar que "este tipo de foros son fundamentales, ya que inspiran a más jóvenes a involucrarse en la política y en la construcción de una sociedad más participativa".

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