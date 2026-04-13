Reportan lámpara nueva fundida

Matehuala.- Vecinos de la calle Bocanegra, frente a la primaria Club de Leones reportaron que una de las lámparas led que acaban de colocar autoridades municipales hace poco tiempo ya se encuentra fundida, por lo que este tramo de la arteria luce muy oscuro por las noches, representando un riesgo para peatones.

Comentaron que es una de las lámparas tipo led que se colocaron este año y apenas lleva unas semanas y ya está sin funcionar.

Señalaron que el problema es que esta se encuentra frente a la primaria Club de Leones y la zona luce muy oscura, lo que facilita a los amantes de lo ajeno meterse por la noche a la escuela y hacer de las suyas, pues los vecinos no pueden ver quién entra al plantel, los ciudadanos evitan pasar por este lugar debido a la falta de iluminación y el riesgo que representa.

Cuestionan que quizá se trata de lámparas chinas, ya que, como dice el dicho, "lo barato sale caro". Agregaron que estas lámparas fueron donadas por el Gobierno del Estado, quien presuntamente entregó luminarias a Matehuala para colocarlas en diversas calles, sin embargo, consideran que se optó por instalar lámparas de baja calidad que rápidamente se funden.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadieron que mientras funcionan, iluminan muy bien las calles, pero al parecer no son resistentes al agua, pues con las recientes lluvias fallan.

Esperan que solo sea una la defectuosa, ya que, de lo contrario, en poco tiempo gran parte de la ciudad donde han sido colocadas estas luminarias podría quedar en penumbras.

Asimismo, piden al departamento de alumbrado público que repare la lámpara lo más pronto posible.