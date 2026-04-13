Baja nivel del Valles; casi en escala mínima
CIUDAD VALLES.- Luego de una ligera recuperación, vuelve a bajar el nivel del río Valles, lo que genera .
A pesar de que la humedad del norte del país que afectó a buena parte de Tamaulipas y la Huasteca la semana pasada provocaron que el río Valles recuperara tres centímetros de nivel, llegando a 52 centímetros, este fin de semana el reporte es de haber perdido centimetraje en su corriente.
La marca de la Estación Santa Rosa, que es la que se encarga de medir al río para la parte vallense del mismo, bajó a 50 centímetros de nueva cuenta, es decir, 10 centímetros por encima de la escala mínima.
El pronóstico de lluvia desaparece para esta semana que está por comenzar y las precipitaciones, en la cuenca, no pasaron de ser lloviznas ligeras.
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