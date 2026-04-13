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Hoy retornan a las aulas miles de alumnos en Valles

Por Redacción

Abril 13, 2026 03:00 a.m.
A
Hoy retornan a las aulas miles de alumnos en Valles

CIUDAD VALLES.- Este lunes 13 de abril regresan del periodo vacacional de Semana Santa casi 30 mil alumnos de educación básica y de niveles medio superior y superior. 

La Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte tiene un universo poblacional de niños y adolescentes de nivel básico en Valles de más de 25 mil educandos, mientras que otro tanto vuelve a las aulas, pero de niveles superiores, como bachilleratos y universidades. 

Esta cifra corresponde al 16 por ciento de la población total de Valles que este lunes moverán la economía en instituciones educativas y en negocios relacionados con útiles escolares, ropa y principalmente transporte.

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