Adelantan vacaciones para los estudiantes

CIUDAD VALLES.- Adelanta el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona las vacaciones de verano cinco semanas: el último día de clases será el viernes 5 de junio.

Esta tarde, el mandatario estatal dio a conocer que el sábado 6 de junio sería el primer día de vacaciones y que los niños regresarían hasta el lunes 17 de agosto.

La medida, de acuerdo con el comunicado de Gallardo y con el de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), responde a la protección de los alumnos, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un calor intenso para el verano.

A nivel nacional, los secretarios de Educación de todo el país acordaron adelantar la salida a vacaciones el 5 de junio que viene, en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conadeu) que encabezó el titular nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

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