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Rescatan policías a una mascota

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Rescatan policías a una mascota

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal rescataron a un perrito que se encontraba en el interior de un automóvil estacionado sobre el Bulevar de Los Andes, con los vidrios y puertas cerradas, expuesto a las altas temperaturas. Los oficiales le dieron agua y esperaron el arribo de la propietaria para exponerle la situación y pedirle que evite este tipo de acciones que ponen en riesgo la salud y vida de su mascota.

Los hechos ocurrieron en la colonia Colinas de la Paz, donde ciudadanos reportaron a los policías que habían dejado a un perrito dentro de un automóvil con los vidrios y puertas cerradas. 

La temperatura era muy elevada y el perrito se encontraba ladrando porque no soportaba el calor, por lo que los oficiales procedieron a brindarle apoyo.

Al llegar al lugar un perrito tipo French Poodle estaba encerrado en el carro, el calor estaba muy fuerte, llegando a los 36 grados, procedieron a rescatarlo, pues si su dueño tardaba mucho y la mascota continuaba así dentro de la camioneta, podría deshidratarse o incluso perder la vida.  Por ello, empezaron a realizar maniobras para sacar al perrito del vehículo, para evitar una tragedia.

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Después de haber rescatado al perrito, procedieron a darle agua y los oficiales estuvieron en el lugar esperando a que llegara el propietario del vehículo.  Al arribar, le entregaron la mascota, pero le recomendaron no volver a dejar a su perro solo encerrado en el vehículo, pues ante las altas temperaturas esto representa un peligro para ellos.

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