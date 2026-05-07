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Presentan al nuevo director del Tecnológico

Por Redacción

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan al nuevo director del Tecnológico

CIUDAD VALLES.- Fue presentado el nuevo director del Tecnológico Nacional de México, el michoacano José Diego Bárcenas Torres. 

Luego de una gestión de un lustro de Héctor Aguilar Ponce, este inicio de mayo hubo cambios en al menos 11 institutos de este tipo y uno de ellos fue el de Valles, que recibe al que fuera director del Tecnológico Nacional de México, campus Morelia, Bárcenas Torres. 

Ante acusaciones hechas en redes sobre una presunta permisividad en su anterior cargo, el docente mencionó que nunca se le pudo comprobar ninguna acusación y que estará abierto al diálogo si hay una inconformidad.

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