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Controlan siniestro en Puente del Carmen

Por Carmen Hernández

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Controlan siniestro en Puente del Carmen

RIOVERDE.- Corporaciones de emergencia controlan incendio que fue provocado en el Ejido Puente del Carmen, que estuvo a punto de afectar a viviendas cercanas al lugar del siniestro. 

Elementos de bomberos recibieron una llamada de auxilio, donde denunciaban que enormes llamaradas en la Colonia Guadalupana y Cristo Rey, perteneciente al Ejido Puente del Carmen, estaban poniendo en riesgo a familias, generando mucho pánico.  

Por lo que de inmediato acudieron al lugar, así elementos de Protección Civil Municipal, las enormes llamaradas estuvieron a punto de poner en riesgo las casas contiguas.  

El incendio fue presuntamente provocado, el personal de manera inmediata se abocó a combatir las enormes llamaradas y evitar que se propagaran. 

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Tras una hora de trabajo y a pesar de las altas temperaturas, lograron sofocar el fuego.

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