Adolescentes insisten en fugarse con el novio

CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal lidia ahora con casos de adolescentes del sexo femenino que insisten en irse de su casa, con el novio, muchas de las veces mayor de edad.

El departamento jurídico del DIF y la Procuraduría de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes han tenido repetidos casos de adolescentes en edad de secundaria que se fugan de casa, no regresan de la escuela o desaparecen por horas o días, porque su plan inicial era fugarse con su novio, muchas de las veces, jóvenes con mayoría de edad.

En algunos de los casos, ha tenido que intervenir la Procuraduría, dado que puede tipificarse el delito de estupro o violación equiparada y ha habido necesidad de resguardar en albergues a las menores, ante la negativa de volver a su núcleo familiar.

El seguimiento de los casos por lo regular termina con la adolescente de regreso en casa, aunque la tendencia que ha acontecido en el DIF suele repetirse en casas donde la ausencia de padres se debe a la separación o a la ausencia por trabajo de alguno de ellos.

