Adulto mayor, con miasis en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Otro hombre apareció con miasis en la Huasteca, es originario de Tamuín.

Un adulto mayor de 74 años de edad, originario de Tamuín llegó a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) complicado de su salud por pie diabético y en las lesiones abiertas se habrían encontrado las larvas del gusano barrenador (GBG).

Este sería el sexto caso registrado en el estado de San Luis Potosí en humanos, una vez que sea confirmado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDre).

Con mucha probabilidad, las complicaciones de salud en su pie podrían llevar al personal médico a hacer la amputación para preservar su salud lo más posible.

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