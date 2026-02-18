Alerta veterinario por el parvovirus canino
Llaman a vacunar a mascotas de acuerdo a la edad, cada mes y medio
RIOVERDE.- El parvovirus afecta más en cachorros, según dio a conocer el veterinario Juan Castillo, quien explicó que hay que vacunar a las mascotas de acuerdo a la edad, cada mes y medio.
Agregó que se tienen que revacunar, desparasitar, tener cuidado, proporcionar agua fresca y limpia a las mascotas. Actualmente se están registrando casos de parvovirus y moquillo, aunque la gente está acostumbrada a vacunar cada 6 meses.
Los síntomas del moquillo son: diarrea, vómitos, deshidratación, dijo, e hizo hincapié que es un virus que daña el aparato digestivo. Finalmente sostuvo que hay que cuidar a la mascota y en caso de un síntoma llevarla con el veterinario.
