Alerta veterinario por el parvovirus canino

Llaman a vacunar a mascotas de acuerdo a la edad, cada mes y medio

Por Carmen Hernández

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Alerta veterinario por el parvovirus canino

RIOVERDE.- El parvovirus afecta más en cachorros, según dio a conocer el veterinario Juan Castillo, quien explicó que hay que vacunar a las mascotas de acuerdo a la edad, cada mes y medio. 

Agregó que se tienen que revacunar, desparasitar, tener cuidado,  proporcionar agua fresca y limpia a las mascotas. Actualmente se están registrando casos de parvovirus y moquillo, aunque la gente está acostumbrada a vacunar cada 6 meses.

Los síntomas del moquillo son: diarrea, vómitos, deshidratación, dijo, e hizo hincapié que es un virus que daña el aparato digestivo. Finalmente sostuvo que hay que cuidar a la mascota  y en caso de un síntoma llevarla con el veterinario. 

