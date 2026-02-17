logo pulso
Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

Por Carmen Hernández

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

Lagunillas.- Elementos del Cuerpo de Bomberos de San Ciro de Acosta acudieron a combatir un incendio que se generó en un basurero de Lagunillas y que estaba generando mucho temor de que pudiera propagarse a otros lugares cercanos.  

El comandante de Bomberos Ricardo Chávez, acompañado de Flavio Elías y 8 elementos salieron a las 10:40 horas con destino a Lagunillas para apoyar en las acciones para controlar el incendio, que se generó. 

Los tragahumo arribaron a un basurero que se había incendiado, en el Quelitalillo, perteneciente a Lagunillas.   

Tras más de una hora de diversas maniobras, por fin pudieron controlar las enormes llamaradas que se propagaron de inmediato.  

Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio, que generó una severa contaminación, además de afectar muchas hectáreas de terreno.

