Seminaristas reciben el ministerio del lector

Matehuala.- En la Catedral fue admitido a las Órdenes Sagradas el seminarista José Moreno Cedillo, y recibió el ministerio del lector el Seminarista Miguel Ángel Flores, la misa fue oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas y algunos párrocos.

Acompañados por sus hermanos seminaristas, sacerdotes de Matehuala, personas de las diferentes parroquias y sus familiares que han sido parte importante en su formación vocacional, el seminarista Miguel Ángel Valdez Flores recibió el ministerio del lectorado y el seminarista José Moreno Cedillo fue admitido a las Órdenes Sagradas, de esta manera dan un paso para ser sacerdotes.

El obispo manifestó que es una gran alegría que dos jóvenes seminaristas logren legar al ministerio del Lectorado y sean admitidos a las Órdenes Sagradas, pues en la actualidad hay muy pocas vocaciones sacerdotales, de los que entran al seminario, muchos no duran solo permanecen un año o menos y al final dejan el sacerdocio.

Agradeció a sus familias que los han apoyado en su vocación sacerdotal, pues no todos los padres de familia permiten que sus hijos entreguen su vida a Dios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los seminaristas hicieron sus votos con los ministerios que les otorgaron, se comprometieron a predicar la palabra de Jesucristo, ayudar a los feligreses dentro de su fe, todos los asistentes aplaudieron a los seminaristas y les desearon suerte.