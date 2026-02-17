logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Seminaristas reciben el ministerio del lector

Por Jesús Vázquez

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Seminaristas reciben el ministerio del lector

Matehuala.- En la Catedral fue admitido a las Órdenes Sagradas el seminarista José Moreno Cedillo, y recibió el ministerio del lector el Seminarista Miguel Ángel Flores, la misa fue oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas y algunos párrocos. 

Acompañados por sus hermanos seminaristas, sacerdotes de Matehuala, personas de las diferentes parroquias y sus familiares que han sido parte importante en su formación vocacional, el seminarista Miguel Ángel Valdez Flores recibió el ministerio del lectorado y el seminarista José Moreno Cedillo fue admitido a las Órdenes Sagradas, de esta manera dan un paso para ser sacerdotes. 

El obispo manifestó que es una gran alegría que dos jóvenes seminaristas logren legar al ministerio del Lectorado y sean admitidos a las Órdenes Sagradas, pues en la actualidad hay muy pocas vocaciones sacerdotales, de los que entran al seminario, muchos no duran solo permanecen un año o menos y al final dejan el sacerdocio.

Agradeció a sus familias que los han apoyado en su vocación sacerdotal, pues no todos los padres de familia permiten que sus hijos entreguen su vida a Dios. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los seminaristas hicieron sus votos con los ministerios que les otorgaron, se comprometieron a predicar la palabra de Jesucristo, ayudar a los feligreses dentro de su fe, todos los asistentes aplaudieron a los seminaristas y les desearon suerte. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa
SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SLP

Redacción

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

Feria coincide con la Semana Mayor
Feria coincide con la Semana Mayor

Feria coincide con la Semana Mayor

SLP

Redacción

Define alcalde al coordinador del evento

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa
En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Un amor, un corazón y un destino de parejas
Un amor, un corazón y un destino de parejas

Un amor, un corazón y un destino de parejas

SLP

Carmen Hernández