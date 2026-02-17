Retiran tanque de gas de casa; era un peligro

Ciudad Fernández.- Elementos del cuerpo de bomberos retiran un tanque de gas que presentaba fugas lo que representaba un peligro de una explosión, el cilindro fue llevado a un lugar lejano en el Ejido del Refugio, donde fue vaciado.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Jorge Armando Ruiz Barragán, dio a conocer que a la una de la tarde se recibió una llamada de auxilio de una familia que vive en la calle Emiliano Zapata del Ejido del Refugio, quienes solicitaban apoyo por una fuga de gas, lo que representaba un riesgo de explosión.

Señaló que acudieron a bordo de la unidad 2 con 3 elementos y al arribar a la vivienda se percibió un olor a gas, se confirmó que el cilindro tenía una fuga en la base, debido a su mal estado.

Señaló que el cilindro fue desconectado y trasladado a un lugar lejano, para evitar una contingencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente dijo que se le recomendó a la familia mantuviera las puertas y ventanas abiertas, para que pudiera dispersarse el gas y evitar el riesgo de un incendio.