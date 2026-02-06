Alertan a población por estafadores

Matehuala.- Alertan a la población por estafas que se están cometiendo en el municipio, donde personas que se hacen pasar por personal de Protección Civil para estafar a ciudadanos, por lo que piden a la población no dejarse engañar por estos vivales.

De acuerdo a la información proporcionada por la base operativa de Protección Civil en Matehuala, hay personas que están estafando a ciudadanos, el modus operandi es que llaman a los números telefónicos de algunas familias, dicen ser personal de Protección Civil y les piden ciertas cantidades de dinero, pues les aseguran que tienen a algún familiar herido y que requieren de dinero para brindarle el apoyo que necesita el lesionado.

Piden a la población no caer en este tipo de estafas, pues por parte de Protección Civil Municipal solo se comunican de manera oficial, solo notifican por escrito o por medio de números oficiales las emergencias, por lo que deben evitar ser víctimas de extorsión al recibir una llamada, aunque sea de una presunta corporación de auxilio, no dar información a números desconocidos, tampoco realizar transferencias bancarias, es importante que la gente denuncie para evitar que sigan estafando a más incautos.

Se pide sobre todo proteger a los adultos mayores y a los menores que son quienes suelen caer fácilmente en las estafas, sobre todo los niños que sin saber luego dan datos importantes de la familia.

