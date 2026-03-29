Alertan de certificados de discapacidad apócrifos
CIUDAD VALLES.- La delegada del Bienestar pide a los peticionarios de ingreso a la beca de discapacidad tener cuidado con personas que ofrecen certificados apócrifos.
Luego de una semana de haber empezado el pasado lunes 23 de marzo el registro para las becas para personas con discapacidad, ha habido personas a las que se les ofrecen falsos certificados o constancias de incapacidad que supuestamente extiende el Hospital Central de la capital del estado.
A varias personas de zonas rurales les han ofrecido el documento y les han hecho una supuesta gestión con costo para obtener el documento, sin embargo, ninguna instancia médica entrega este tipo de certificado fuera de sus mismas instalaciones y sin antes haber diagnosticado al paciente y peticionario de la beca. Las constancias de discapacidad se deben solicitar en hospitales públicos como el IMSS regular, el ISSSTE o el IMSS Bienestar (Centros de Salud de colonias).
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