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Niegan casos de sarampión en el Conalep

Desmienten directivos información que se difunde en redes sociales

Por Jesús Vázquez

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Niegan casos de sarampión en el Conalep

Matehuala.- Luego de que se diera a conocer a través de redes sociales que se suspendían las clases en el Conalep por presuntos casos de sarampión en la institución educativa, la dirección de la institución educativa desmintió tal versión y que las clases continúan de manera normal.

Dieron a conocer directivos que el comunicado que circula en grupos de WhatsApp sobre una supuesta suspensión de clases por casos de sarampión es falso. 

En el plantel no existen casos de sarampión y las actividades académicas se desarrollan con normalidad, por lo que piden a la población estudiantil mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del plantel y evitar difundir información falsa.

El mensaje que estaba circulando a través de WhatsApp a varios números de estudiantes y padres de familia decía que la dirección del Conalep envía información para padres de familia y alumnos, sobre suspensión de labores debido a la contingencia sanitaria de sarampión, se informa que como medida preventiva ante la detección de casos, se suspenden clases de manera inmediata.

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Este mensaje estuvo circulando entre varios padres de familia y alumnos, sin embargo, al preguntar a personal de la institución para verificar la veracidad de la información, se informó que esto era falso y el Conalep de Matehuala no tiene ningún caso de sarampión por lo que continúan las clases de manera normales. 

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