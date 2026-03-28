logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad

Bienestar pide tramitar solo en instituciones oficiales

Por Redacción

Marzo 28, 2026 09:50 p.m.
A
Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad

CIUDAD VALLES.– La delegación del Bienestar advirtió a solicitantes de la beca para personas con discapacidad sobre la presencia de intermediarios que ofrecen certificados médicos falsos a cambio de dinero.

La alerta surge luego de que, tras el inicio del registro el pasado 23 de marzo, se detectaron casos en los que personas, principalmente de zonas rurales, reciben ofertas para obtener constancias apócrifas que supuestamente serían emitidas por el Hospital Central.

Autoridades señalaron que ninguna institución médica entrega este tipo de documentos fuera de sus instalaciones ni sin una valoración clínica previa, por lo que pidieron no caer en este tipo de prácticas.

Precisaron que los certificados de discapacidad únicamente pueden tramitarse en instituciones públicas de salud como el IMSS, Issste o IMSS Bienestar, donde se realiza la evaluación correspondiente antes de emitir cualquier constancia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, exhortaron a la población a denunciar a quienes lucran con este tipo de trámites y a realizar el proceso únicamente por las vías oficiales.

