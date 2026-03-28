Alertan por certificados falsos para beca de discapacidad
Bienestar pide tramitar solo en instituciones oficiales
CIUDAD VALLES.– La delegación del Bienestar advirtió a solicitantes de la beca para personas con discapacidad sobre la presencia de intermediarios que ofrecen certificados médicos falsos a cambio de dinero.
La alerta surge luego de que, tras el inicio del registro el pasado 23 de marzo, se detectaron casos en los que personas, principalmente de zonas rurales, reciben ofertas para obtener constancias apócrifas que supuestamente serían emitidas por el Hospital Central.
Autoridades señalaron que ninguna institución médica entrega este tipo de documentos fuera de sus instalaciones ni sin una valoración clínica previa, por lo que pidieron no caer en este tipo de prácticas.
Precisaron que los certificados de discapacidad únicamente pueden tramitarse en instituciones públicas de salud como el IMSS, Issste o IMSS Bienestar, donde se realiza la evaluación correspondiente antes de emitir cualquier constancia.
Asimismo, exhortaron a la población a denunciar a quienes lucran con este tipo de trámites y a realizar el proceso únicamente por las vías oficiales.
